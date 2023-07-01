В «Оренбурге» объяснили срыв трансфера Руденко сменой тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил корреспонденту «СЭ», почему клуб отказался от трансфера нападающего «Химок» Александра Руденко. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Мы не входили с «Химками» в прямые переговоры по Руденко. По конкретным цифрам мы не общались. У нас поменялся тренер, нужно будет обсуждать с ним возможные трансферы. Может быть, еще вернемся к обсуждению кандидатуры Руденко», — сказал Андреев «СЭ».

В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.