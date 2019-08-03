В Москве на митинге задержали фаната "Спартака"

Болельщик "Спартака" задержан сотрудниками правоохранительных органов на митинге в Москве, информирует BBC Russian.

– На Пушкинской задержали фаната "Спартака". Он вышел вперед и крикнул: "Наш "Спартак" – суперклуб и чемпион Олимпийских игр". Через 20 секунд к нему подбежали четверо полицейских и тут же задержали, – говорится в сообщении источника.

Напомним, что сегодня "Спартак" играет с "Динамо" в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе "Открытие Арена".

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