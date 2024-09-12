Нападающий «Факела» Аппаев продолжит карьеру в «Балтике»

Форвард «Факела» Хызыр Аппаев перейдет в «Балтику», утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство калининградского клуба также рассматривало в качестве усиления группы атаки экс-игрока «Уфы» Дилана Ортиза.

Аппаев выступает за «Факел» с января 2021 года. В текущем сезоне 34-летний футболист провел девять матчей за воронежцев во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2025 года.