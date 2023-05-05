В «Локомотиве» заявили, что Сильянов вернется в команду по окончании сезона

В пресс-службе «Локомотива» заявили о возвращении защитника Александра Сильянова в команду по окончании сезона из аренды в «Ростове».

«На сегодняшний день действительно истек срок, когда футбольный клуб «Ростов» мог воспользоваться опцией выкупа защитника Александра Сильянова. Таким образом, согласно арендному соглашению, после окончания сезона футболист Сильянов возвращается в расположение ФК «Локомотив», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

За «Ростов» 22-летний защитник выступает на правах аренды с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 10-й строчке, имея в активе 32 очка.