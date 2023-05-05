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Сегодня, 11:51

Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить гражданство России?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Франсуа Камано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном получении российского гражданства.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если представится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», — приводит слова Камано Sport24.

Камано выступает за железнодорожников с лета 2020 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-afrikanskiy-forvard-lokomotiva-kamano-chuvstvuyu-sebya-russkim-pochemuby-ne-poluchit-grazhdanstvo-rossii
Франсуа Камано
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Торпедо – Ахмат
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6.05 19:00
Ростов – Факел
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