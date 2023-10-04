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Сегодня, 10:46

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Мы полностью доверяем главному тренеру»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» высказался о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

«Судьба главного тренера такова, что если команда выигрывает — его носят на руках. Если застопорилась — сразу появляются разговоры. Мы полностью доверяем главному тренеру. Довольный той работой, которую проводит наш тренерский штаб. Черчесов посещает матчи «Локомотива»? Это же хорошо. Он имеет полное право бывать на любых матчах», — сказал Нагорных «СЭ».

Галактионов возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года.

В этом сезоне «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
0
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Экс-футболист «Анжи» рассказал, как однажды обстреляли базу команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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