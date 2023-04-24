Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:47

Нагорных заявил, что «Локомотив» не против медийной активности Дзюбы: «Это его жизнь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отметил, что клуб с пониманием относится к медийной активности Артема Дзюбы.

«Не смущает ли руководство клуба то, что Дзюба посещает очень много юмористических передач? Артем прежде всего футболист. Пока Артем Дзюба реализует себя на футбольном поле, все что происходит за его пределами — это его жизнь, его позиционирование. То, что он сегодня один из ключевых игроков «Локомотива», создающих атмосферу, наиболее профессионально относящихся к своему делу, нас устраивает», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее Дзюба рассказал, что получает удовольствие от критики со стороны болельщиков.

Позже форварда заявил, что допускает существование инопланетян.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Глава совета директоров «Локомотива»: «Иван Игнатьев — член нашего коллектива. Мы очень рассчитываем на него»
Нагорных заявил о готовности изучить варианты реформы РПЛ
Лоськов: «Останется ли Дзюба в «Локомотиве» в следующем сезоне? Не ко мне вопрос»
Нагорных — о ходе переговоров по новому контракту Баринова: «Хотим и дальше работать с нашим капитаном»
Филимонов об игре Селихова за «Спартак»: «Общее состояние команды передается вратарям»
«Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных заявил о готовности изучить варианты реформы РПЛ

Глава совета директоров «Локомотива»: «Иван Игнатьев — член нашего коллектива. Мы очень рассчитываем на него»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости