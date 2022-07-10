В «Локомотиве» сообщили, сколько минут сыграет Ротенберг в матче против «Динамо»

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал «СЭ», что защитник Борис Ротенберг примет участие в товарищеском матче против «Динамо».

«Борис Ротенберг выйдет, будет играть несколько минут. Точно не с первых минут. Ближе к 80 минуте может появиться на поле.

Играем 3 тайма? У нас отменили матч с «Химками». А игрокам нужна практика. Кто-то сыграет 60 минут, кто-то 90. Все исходя из соразмерности нагрузки", — заявил Хапов «СЭ».

Матч станет прощальным в составе красно-зеленых для защитника Бориса Ротенберга.

В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.