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Сегодня, 19:03

В «Локомотиве» сообщили, сколько минут сыграет Ротенберг в матче против «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал «СЭ», что защитник Борис Ротенберг примет участие в товарищеском матче против «Динамо».

«Борис Ротенберг выйдет, будет играть несколько минут. Точно не с первых минут. Ближе к 80 минуте может появиться на поле.

Играем 3 тайма? У нас отменили матч с «Химками». А игрокам нужна практика. Кто-то сыграет 60 минут, кто-то 90. Все исходя из соразмерности нагрузки", — заявил Хапов «СЭ».

Матч станет прощальным в составе красно-зеленых для защитника Бориса Ротенберга.

В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.

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19%

1.27

ТБ 3.5 сета

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1.60

Ф2(+5.5)

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Борис Ротенберг-младший
Заур Хапов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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