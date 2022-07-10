«Ростов» арендовал у «Краснодара» защитника Чернова

Защитник Евгений Чернов перешел из «Краснодара» в «Ростов» на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Евгений раньше уже выступал за «Ростов». Всего за ростовский клуб Чернов провел 50 матчей в РПЛ.

29-летний защитник перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года из «Ростова» за 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Чернов принял участие в 10 матчах в составе «быков» и отдал одну голевую передачу.