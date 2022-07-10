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Сегодня, 18:58

«Ростов» арендовал у «Краснодара» защитника Чернова

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Евгений Чернов перешел из «Краснодара» в «Ростов» на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Евгений раньше уже выступал за «Ростов». Всего за ростовский клуб Чернов провел 50 матчей в РПЛ.

29-летний защитник перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года из «Ростова» за 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Чернов принял участие в 10 матчах в составе «быков» и отдал одну голевую передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.27

ТБ 3.5 сета

25%

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11%

1.66
Евгений Чернов
ФК Краснодар
ФК Ростов
2
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5
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6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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