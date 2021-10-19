«Локомотив» изменил политику зарплат и начал заниматься финансовым планированием

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о финансовом положении клуба.

— Каково финансовое положение у нас?

— На уровне совета директоров утвержден бюджет клуба. Могу сказать, что финансовое состояние стабильно.

Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко рассказал, какие изменения были произведены, и добавил, что без РЖД клуб не смог бы существовать.

«Мы стали заниматься финансовым планированием. Сократили 50 процентов персонала. Вывели часть на аутсорсинг. Мы изменили политику зарплат. Заложили фундамент для изменений. Наше планирование делается на три года. С небольшой разбивкой, для облегчения нагрузки на клуб. Это называется инвестиционный бюджет.

РЖД — наш генеральный партнер. Без него клуб не сможет выжить. Сейчас существует практика привлечения заемных средств — это нормальная практика во всем футболе. Мы берем эти средства, а потом гасим из поступлений от РЖД. Мы сделали упор на коммерческую деятельность. По этому блоку у нас выполнен план на 40 процентов в этом году. В ближайшие 2-3 недели будут еще интересные новости по привлечению новых спонсоров.