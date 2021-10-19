В «Локомотиве» назвали стратегическую цель развития клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о стратегическом развитии клуба. По словам руководителя, он знает, как изменить отрицательный трансферный баланс.

«Клуб должен научиться быть финансово активным. На 1 рубль бюджета должно быть 2,1 евро стоимости команды, — отметил Плутник. — Мы будем работать над этим. Вся эта стратегия была разработана клубом не в отрыве от действительности, а на основании анализа.

Вы знаете, какая сейчас высокая конкуренция за путевку в Лигу чемпионов. Победа в этой конкуренции будет определять успешность команды в стране. Отрицательный трансферный баланс — это проблема не только «Локомотива», но и всех наших клубов. Мы знаем, как изменить ситуацию.

Клубы, которые регулярно участвуют в плей-офф еврокубков, имеют стоимость более 250 миллионов евро. «Локомотив» находится на уровне 100 миллионов. Если клуб не из топ-5 лиг, то он имеет 120-150 миллионов бюджета. Все это и есть стратегическая цель «Локомотива». Стоимость игроков и команды должна увеличиться в два раза. Если стоимость не будет расти, то клуб не будет доходить до плей-офф. Это подтверждается историей и исследованиями".