Плутник: «Локомотив» не должен оставаться дотационным клубом, если хочет развиваться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о модели развития московской команды.

«Какие есть модели развития клуба? Например, коммерческая, дотационная или органическая, которая представляет собой смесь. «Локомотив» не должен оставаться дотационным клубом, если хочет развиваться. Необходимо привлекать дополнительные инвестиции. Мы выстроим систему развития наших молодых талантов — это основной источник доходов в будущем. Необходимо выращивать молодых игроков, чтобы позднее продавать их в Европу. Привлечение лучших молодых игроков, наличие определенной модели развития поможет нам в увеличении стоимости команды. Привлечение лучших специалистов поможет «Локомотиву» добиться успеха. Мы понимаем, что это произойдет на за один день. Но это наша цель, к которой мы идем. Работа всех блоков должна соответствовать этой стратегии. Мы хотим добиваться успехов в России и в Европе», — рассказал Плутник.

После 11 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы железнодорожники сыграют с «Галатасараем» (21 октября).