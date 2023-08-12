В «Локомотиве» отреагировали на угрозы Дзюбы в адрес журналиста
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слова нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в адрес журналиста.
«Во-первых, Артем сегодня не был заявлен на игру. Он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. Я считаю, что с Артемом мы поговорим по поводу тех комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Человек идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием.
— Дзюба угрожает только разговорами?
— Это не физическая расправа. Это диалог одного человека с другим. Абсолютно не являющимся действующим лицом той процедуры, к которой вы пытаетесь подвести. Я поговорю с Артемом. Для того, чтобы он общался здесь, в микст-зоне.
— Вы не звонили ему?
— У меня даже его телефона нет. Я не общаюсь напрямую с игроками. Не думаю, что это предмет санкций. Человек подвергается преследованию с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы. Коллеги, прошу быть корректными. Я понимаю вашу работу. Наверное, с вашей точки зрения все сработало. Есть ситуация, которая разлетелась вирусным характером.
— Журналист совершил более злостное нарушение?
— Никто не совершал никаких деяний. В тот момент он не понимал, кто ему задает вопрос.
— Вы никогда мне не говорили такого.
— Я к вам с уважением, потому что вы делаете свою работу. И все должны делать свою работу. У нас только начинается чемпионат. Это футбол, спорт. Давайте будем друг к другу максимально уважительны.
— Когда увидим Артема на поле?
— В ближайшее время. Характер травмы не очень сложен.
Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков, команда идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.
В июле Дзюба заявил одному из журналистов, что не общается со СМИ. Тогда он сказал, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0