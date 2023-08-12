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Сегодня, 19:01

В «Локомотиве» отреагировали на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слова нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Во-первых, Артем сегодня не был заявлен на игру. Он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. Я считаю, что с Артемом мы поговорим по поводу тех комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Человек идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием.

— Дзюба угрожает только разговорами?

— Это не физическая расправа. Это диалог одного человека с другим. Абсолютно не являющимся действующим лицом той процедуры, к которой вы пытаетесь подвести. Я поговорю с Артемом. Для того, чтобы он общался здесь, в микст-зоне.

— Вы не звонили ему?

— У меня даже его телефона нет. Я не общаюсь напрямую с игроками. Не думаю, что это предмет санкций. Человек подвергается преследованию с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы. Коллеги, прошу быть корректными. Я понимаю вашу работу. Наверное, с вашей точки зрения все сработало. Есть ситуация, которая разлетелась вирусным характером.

— Журналист совершил более злостное нарушение?

— Никто не совершал никаких деяний. В тот момент он не понимал, кто ему задает вопрос.

— Вы никогда мне не говорили такого.

— Я к вам с уважением, потому что вы делаете свою работу. И все должны делать свою работу. У нас только начинается чемпионат. Это футбол, спорт. Давайте будем друг к другу максимально уважительны.

— Когда увидим Артема на поле?

— В ближайшее время. Характер травмы не очень сложен.

Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков, команда идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В июле Дзюба заявил одному из журналистов, что не общается со СМИ. Тогда он сказал, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
15
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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