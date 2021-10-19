Глава российских судей улетает в Италию

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра назначен инспектором матча Лиги Европы «Наполи» — «Легия», который пройдет в ближайший четверг, 21 октября, в Неаполе.

Португалец оценит качество работы бригады испанца Карлоса дель Серро Гранде. В нее в качестве помощника видеоарбитра также войдет француз Вийи Делажод.