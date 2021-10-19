Глава российских судей улетает в Италию
12:03
Руководитель департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра назначен инспектором матча Лиги Европы «Наполи» — «Легия», который пройдет в ближайший четверг, 21 октября, в Неаполе.
Португалец оценит качество работы бригады испанца Карлоса дель Серро Гранде. В нее в качестве помощника видеоарбитра также войдет француз Вийи Делажод.
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