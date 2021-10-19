Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Глава российских судей улетает в Италию

12:03
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра назначен инспектором матча Лиги Европы «Наполи» — «Легия», который пройдет в ближайший четверг, 21 октября, в Неаполе.

Португалец оценит качество работы бригады испанца Карлоса дель Серро Гранде. В нее в качестве помощника видеоарбитра также войдет француз Вийи Делажод.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандальный персонаж вернул КХЛ во времена безумного мордобоя: побоище в Сочи сразу после начала игры
Пушков оценил заявление НАТО о готовности к диалогу с Россией
0