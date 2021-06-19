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В «Крыльях Советов» сообщили, когда Пиняев присоединится к команде

09:52
Сергей Пиняев. Фото Instagram
Сергей Пиняев. Фото Instagram
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Стало известно, когда нападающий Сергей Пиняев прибудет в расположение «Крыльев Советов».

«Ждем Пиняева сегодня на сборе в Сербии», — сообщил пресс-атташе самарцев Максим Съестнов.

Ранее стало известно, что Пиняев перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов». 16-летний футболист провел 31 матч за «Чертаново» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

«Крылья Советов» будут проводить предсезонный сбор в Сербии до 10 июля.

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