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«Крылья Советов»: «В ближайшее время ждем Пиняева»

10:38
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«Крылья Советов» опубликовали новый пост в Instagram.

«Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-атташе самарцев сообщил «СЭ», что Пиняев присоединится к сборам команды сегодня.

16-летний футболист провел 31 матч за «Чертаново» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

«Крылья Советов» будут проводить предсезонный сбор в Сербии до 10 июля.

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Сергей Разин все материалы автора
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