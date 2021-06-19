«Крылья Советов»: «В ближайшее время ждем Пиняева»
10:38
«Крылья Советов» опубликовали новый пост в Instagram.
«Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева», — говорится в сообщении.
Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева pic.twitter.com/j0KZFbV9EL— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 19, 2021
Ранее пресс-атташе самарцев сообщил «СЭ», что Пиняев присоединится к сборам команды сегодня.
16-летний футболист провел 31 матч за «Чертаново» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.
«Крылья Советов» будут проводить предсезонный сбор в Сербии до 10 июля.
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