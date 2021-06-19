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Новый ассистент главного тренера ЦСКА Бабаян назвал главную задачу тренерского штаба армейцев

09:31
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Новый ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян назвал главную задачу тренерского штаба армейцев.

«Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев. Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством предложение армейцев, я принял решение перейти в ЦСКА.

Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы. Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА, и игроки клуба составляли костяк сборной России. Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж», — цитирует Sport.kz слова Бабаяна.

ЦСКА объявил о назначении Бабаяна ассистентом 17 июня. Ранее специалист работал в «Тоболе». Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/takogo-predlojeniya-mojet-uje-i-ne-byit-v-dalneyshem-grigoriy-babayan-obyyasnil-svoy-perehod-iz-tobola-v-tsska-i-otsenil-perspektivyi-kostanaytsev-bez-nego

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