Новый ассистент главного тренера ЦСКА Бабаян назвал главную задачу тренерского штаба армейцев
Новый ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян назвал главную задачу тренерского штаба армейцев.
«Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев. Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством предложение армейцев, я принял решение перейти в ЦСКА.
Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы. Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА, и игроки клуба составляли костяк сборной России. Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж», — цитирует Sport.kz слова Бабаяна.
ЦСКА объявил о назначении Бабаяна ассистентом 17 июня. Ранее специалист работал в «Тоболе». Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА является Алексей Березуцкий.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/takogo-predlojeniya-mojet-uje-i-ne-byit-v-dalneyshem-grigoriy-babayan-obyyasnil-svoy-perehod-iz-tobola-v-tsska-i-otsenil-perspektivyi-kostanaytsev-bez-nego
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