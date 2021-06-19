Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отправился в «Крылья Советов», сообщил в Instagram агент Павел Андреев.

17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».

Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.