Пиняев отправился в «Крылья Советов»
02:54
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отправился в «Крылья Советов», сообщил в Instagram агент Павел Андреев.
17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».
Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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