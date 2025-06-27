Клуб из Саудовской Аравии может перехватить Веру у «Локомотива»
Трансфер полузащитника «Химок» Лукаса Веры в «Локомотив» может сорваться, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, предложение 28-летнему аргентинцу сделал клуб из Саудовской Аравии. В данный момент полузащитник вылетел на переговоры, в связи с чем переход в «Локомотив» близок к срыву.
В прошедшем сезоне Вера провел 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Источник: https://t.me/karpinside/36100
