Клуб из Саудовской Аравии может перехватить Веру у «Локомотива»

Трансфер полузащитника «Химок» Лукаса Веры в «Локомотив» может сорваться, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, предложение 28-летнему аргентинцу сделал клуб из Саудовской Аравии. В данный момент полузащитник вылетел на переговоры, в связи с чем переход в «Локомотив» близок к срыву.

В прошедшем сезоне Вера провел 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.