27 июня, 12:13

Клуб из Саудовской Аравии может перехватить Веру у «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Трансфер полузащитника «Химок» Лукаса Веры в «Локомотив» может сорваться, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, предложение 28-летнему аргентинцу сделал клуб из Саудовской Аравии. В данный момент полузащитник вылетел на переговоры, в связи с чем переход в «Локомотив» близок к срыву.

В прошедшем сезоне Вера провел 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/karpinside/36100
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
  • Иванова Кира

    Всё покупается и вера, и надежда, да и любофф тоже)) Вера, верим!

    29.06.2025

  • Семён Фадеич

    Конечно, к Саудитам поедет, и думать нечего.

    27.06.2025

  • инок

    Локомотив теряет Веру, только и всего.)

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Зачем Локомотиву иностранцы?

    27.06.2025

  • Adminni

    теперь болельщиков Локо можно называть атеистами

    27.06.2025

  • инок

    Из Химок только Вера и был самым ценным активом, который реально бы усилил глубину любой команды РПЛ, но совершенно ожидаемо, наши горе-руководители его профукали.)

    27.06.2025

