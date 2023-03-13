В КДК РФС рассказали о повестке ближайшего заседания

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по матчам 19-го тура РПЛ.

«По матчу «Краснодар» — «Динамо» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Ивича. Также будет рассмотрено аналогичное нарушение со стороны главного тренера «Динамо» Йокановича. Такое же нарушение у тренера «Динамо» Алпатова. По матчу «Зенит» — «Химки» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны Спартака Гогниева», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1), а «Зенит» одержал победу над «Химками» (3:2).