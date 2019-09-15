В Катаре состоится зимний турнир с участием российских клубов

В Катаре, как и прошлой зимой, состоится турнир с участием российских команд.

Турнир, как и в начале этого года, организует телекомпания «Матч ТВ», — матчи пройдут в период с 31 января по 10 февраля 2020 года.

В прошлом году в турнире играли «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», сейчас точный состав участников пока не определен. Матчи пройдут в Дохе. (Сергей Егоров)

«Спартак» едет на турнир в США. Соперники — клубы Луиза Адриану и Вагнера Лав //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр