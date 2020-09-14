В каком настроении Гильерме и станет ли Антон Миранчук новым лидером «Локо»? Мнение Николича

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после гостевого матча 7-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что у вратаря Гильерме не возникли проблемы из-за потери статуса первого номера в сборной России. При этом специалист ждет, что полузащитник Антон Миранчук сможет проявить свои лучшие качества после перехода брата-близнеца Алексея в «Аталанту».

— В каком настроении вернулись из сборной Гильерме, потерявший статус первого номера, и Смолов, который также просидел в запасе? — вопрос Николичу в послематчевом комментарии для прессы.

— Думаю, психологических проблем у них нет. Каждый футболист несчастлив, когда не играет. Это нормально. Теперь они должны концентрироваться на команде, а о сборной придет время думать позже. Следующие три тура нужно думать о «Локомотиве».

— Довольны прогрессом Рыбчинского и Куликова, а также в какой-то степени Магкеева?

— Да. Доволен тем, как они играют. У них есть возможность проводить на поле все больше времени. Они получают практику и опыт в каждом матче. С ними — никаких проблем.

— Антон Миранчук может сейчас стать лидером команды. Говорили с ним об этом и меняли ли под него тактику?

— Да, тоже думаю, что у него есть качества для этого. И он должен их показать. Он играет хорошо. Но сейчас в команде появились новые футболисты. Нужно чуть-чуть времени, чтобы они сыгрались и появились новые лидеры. (Артем Агапов)