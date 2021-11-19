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Игрок «Химок» Кухарчук — о Черевченко: «Сегодня нам официально представили старого нового тренера»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о возвращении Черевченко
13:55
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что сегодня, 19 ноября в команду вернулся главный тренер Игорь Черевченко.

25 октября клуб сообщил о расторжении контракта со специалистом.

18 ноября «СЭ» сообщал, что Черевченко вернется в «Химки» на свой прежний пост.

«Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все! Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!» —цитирует Кухарчука Sport24.

После 14 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-19-cherevchenko-v-pyatnitsu-vozobnovil-rabotu-v-kachestve-glavnogo-trenera-khimok

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Виктория Кравченко все материалы автора

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