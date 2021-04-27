В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по выкупу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым. Арендное соглашение игрока «Спартака» с подмосковным клубом истекает в конце текущего сезона.

«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее. «Химки» — это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера «Спартака», в этом основной вопрос», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Мирзов принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)