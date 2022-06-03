В «Химках» рассказали о будущем Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации голкипера Ильи Лантратова.

«Мы сейчас всем игрокам дали отдохнуть. Никого не мучаем в это время. Позже мы с Ильей все обсудим. Обращаются ли по нему другие клубы? В последнее время никаких новых подвижек нет», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Зенит» завершает трансфер Лантратова за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.