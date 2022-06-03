Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Химок» не продлевать контракт с защитником Юрием Жирковым.

«Сам спортсмен определяет для себя время ухода. Мне кажется, Жирков задержался в футболе. Он мог уйти пораньше. Надо получить профессию. Чем раньше он перестроится внутренне, тем раньше бы он получил профессию. Для «Химок» — это не потеря. Все логично. Жирков уже все прошел. Возраст, весь битый-перебитый. Какой смысл где-то прозябать где-то в ФНЛ? На мой взгляд, это уже какой-то позор», — сказал Колосков «СЭ».

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями. 33-летний Мамаев сыграл в одной официальной встрече за клуб.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.