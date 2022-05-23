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Карпин: «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна»

Карпин заявил, что не испытывает реваншистского настроя по отношению к «Спартаку»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, какие чувства сейчас испытывает к московскому клубу.

— Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

— К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна, — сказал Карпин Sport24.

— Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

— А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет. И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни.

Под руководством Карпина «Спартак» дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России — в 2009 и 2012 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-23-karpin-u-menya-net-revanshizma-k-spartaku-ne-putayte-klub-i-feduna
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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