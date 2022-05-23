Карпин заявил, что не испытывает реваншистского настроя по отношению к «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, какие чувства сейчас испытывает к московскому клубу.

— Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

— К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна, — сказал Карпин Sport24.

— Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

— А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет. И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни.

Под руководством Карпина «Спартак» дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России — в 2009 и 2012 годах.