Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» оценил успешные результаты команды в последних матчах Тинькофф РПЛ.

«Взяли семь очков после зимней паузы. Мы и рассчитывали, что с приходом Сергея Николаевича появится характер. Видим монолитный коллектив на поле. Особенно это было заметно в матче с «Рубином». После первого пропущенного быстро отыгрались и вышли вперед, а в концовке снова вышли вперед. Был момент даже в концовке, могли забить четвертый, там спас вратарь. Бились до конца и вырвали победу», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков оценил влияние Сергея Юрана на успехи команды.

«Рука тренера на 70% точно видна. Но у нас и коллектив был профессиональным. По подбору игроков мы занимали не свое место. Мы находились на 16-м месте незаслуженно. У нас достаточно ровный состав с качественными игроками. Здесь могу отметить и саму команду, она воспряла духом. Тренировочный процесс был перестроен, появилась структура игры, это заслуга Сергея Николаевича. Ребята совсем по-другому стали относиться к процессу», — добавил Терюшков.

После 23 матчей «Химки» занимают 13-ю строчку в таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком в активе.