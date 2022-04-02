Ветеран ЦСКА не верит в «Спартак» в матче против «Локомотива»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Спартак» шатает, ушел Айртон. У «Локомотива» тоже творится непонятно что. Футбол у нас горит синим пламенем. Нужно рассчитывать только на отечественных игроков! Фаворита нет, игры у обеих команд тоже нет. Может быть, «Локомотив» и добьется успеха. В «Спартак» я уже не верю", — сказал Пономарев «СЭ».

Матч состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.