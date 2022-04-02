«Крылья Советов» — «Уфа»: игрок гостей Журавлев открыл счет в матче

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В субботу, 2 апреля, проходит матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле принимают «Уфу».

Первый гол на 12-й минуте встречи забил полузащитник гостей Юрий Журавлев.

Счет в матче 1:0 в пользу «Уфы».