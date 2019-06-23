В Греции считают, что Понсе станет лучшим бомбардиром РПЛ

Греческий журналист газеты "Ora Ton Spo" Тасос Тсаталис – о перспективах в "Спартаке" форварда Эсекиэля Понсе. Прошлый сезон 22-летний аргентинец провел в греческом клубе АЕК, и в 27 матчах чемпионата забил 16 голов.

– Понсе – классический центрфорвард, – говорит Тсаталис. – Он атлетичный и сильный, но при этом знает, как пробраться между защитниками и вырваться на оперативный простор – принимая мяч, резко стартует, что дает серьезное преимущество перед игроками обороны. Несмотря на скромные физические данные (рост 1,78 м, вес – 71кг.), аргентинец не боится навязать защитниками силовую борьбу, у него прекрасный прыжок и великолепная техника. В чемпионате Греции он забил несколько изумительных мячей головой.

Я бы сказал, что Понсе играет не как классический латиноамериканец. Его стиль игры больше подходит для первоклассного европейского центрфорварда: отличная игра в штрафной площади, высокая работоспособность, способность за счет прессинга оказывать давление на защитников. На мой взгляд, Понсе был одним из самых профессиональных латиноамериканских игроков в Греции. Пожалуй, даже самым профессиональным.

Я очень рассчитываю на то, что Эсекиэль сможет адаптироваться к новой среде и станет одним из лучших бомбардиров чемпионата России, а может даже и лучшим. Считаю, что на сегодняшний день Понсе игрок топ-уровня не только для греческого чемпионата, но и российского, он даже способен играть в топ-5 лигах. (Антон Гура)​

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