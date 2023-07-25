В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах

Госдума РФ приняла на пленарном заседании проект относительно ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах, сообщает «РИА Новости».

«Рекомендовать правительству Российской Федерации инициировать разработку отдельного национального проекта «Спорт России» на период 2025-2030 годов, завершить разработку проекта федерального закона, направленного на правовое обеспечение функционирования Государственной информационной системы «Физическая культура и спорт», ускорить его внесение в Государственную Думу», — написано в заявлении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.