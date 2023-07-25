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Сегодня, 16:45

В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах

Виталий Косик
Корреспондент
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Болельщики «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Госдума РФ приняла на пленарном заседании проект относительно ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах, сообщает «РИА Новости».

«Рекомендовать правительству Российской Федерации инициировать разработку отдельного национального проекта «Спорт России» на период 2025-2030 годов, завершить разработку проекта федерального закона, направленного на правовое обеспечение функционирования Государственной информационной системы «Физическая культура и спорт», ускорить его внесение в Государственную Думу», — написано в заявлении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: РИА Новости
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
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