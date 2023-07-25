В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах
Госдума РФ приняла на пленарном заседании проект относительно ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах, сообщает «РИА Новости».
«Рекомендовать правительству Российской Федерации инициировать разработку отдельного национального проекта «Спорт России» на период 2025-2030 годов, завершить разработку проекта федерального закона, направленного на правовое обеспечение функционирования Государственной информационной системы «Физическая культура и спорт», ускорить его внесение в Государственную Думу», — написано в заявлении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.
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1
|Краснодар
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|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1