В Германии сообщили, что Доменико Тедеско может возглавить «Майнц», но не зимой

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ранее заявивший о нежелании продлевать трудовое соглашение с российским клубом, вернется в Германию, где может возглавить «Майнц», утверждает Bild.

22 декабря пост спортивного директора немецкого клуба покинул Рувен Шредер. По информации источника, ему на смену может прийти Кристиан Хайдель, ранее работавший в «Шальке».

Он хочет назначить нового главного тренера и пригласить Тедеско, с которым сотрудничал в клубе из Гельзенкирхена.

Однако, по информации журналиста портала Funke sport Андреаса Эрнста, специалист зимой не возглавит новый клуб.

Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона. 16 декабря после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:3) немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом.

«Майнц» в 13 турах Бундеслиги набрал шесть очков, расположившись на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице. «Спартак» в 19 турах РПЛ набрал 35 очков, находясь на третьей строчке таблицы.