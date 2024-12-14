Тарханов — о ЦСКА: «Пока не вижу каких-то изменений по сравнению с тем, как работал Федотов»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о результатах московской команды в первой части сезона-2024/25.

«Шестое место не для ЦСКА и по составу, и по всем вопросам. Не все сделали. Хотя очковый пробел не такой большой — от первого и второго места восемь очков. Три игры надо выиграть и чтобы остальные три игры проиграли. Все может быть», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Также тренер отреагировал на трансферный бан армейцев.

«Я вчера прочитал, что в конце декабря должны снять ограничения. Наверное, не их вина, а того, что сделал с нами Запад с санкциями. Поэтому не сумели перечислить деньги. Пока я не вижу каких-то изменений по сравнению с тем, как работал Федотов», — добавил он.

ЦСКА завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко в 18 матчах.