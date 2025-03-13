В «Динамо» сообщили о возвращении экс-главы селекции Акавова с начала марта: «Контракт продолжительный»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил «СЭ» о возвращении бывшего главы селекционного отдела бело-голубых Наримана Акавова.

Ранее «СЭ» сообщал, что Акавов, который в 2020 году был руководителем селекционного отдела «Спартака», стал шеф-скаутом «Динамо».

— По данным «СЭ», Нариман Акавов вернулся в «Динамо» и с января стал шеф-скаутом.

— Он вернулся, но не с января, а с начала марта.

— На сколько подписан контракт?

— Контракт продолжительный.

— Говорилось, что он работает удаленно, якобы это было одним из главных условий.

— Вы видели его на прошлом матче (против махачкалинского «Динамо». — Прим. «СЭ»). Он был.

Акавов с февраля 2021 по июнь 2023 года был главой селекционного отдела бело-голубых. Данную должность в «Динамо» с декабря занимает Михаил Крамер.