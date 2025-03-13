Ларин — об игре Умярова в «Спартаке»: «Когда он пришел в клуб, командовал всем коллективом и чуть ли не Промесом»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в этом сезоне.

«Когда он пришел в «Спартак», у него тоже были хорошие отзывы. Тогда он командовал всей командой и чуть ли не Промесом уже. У него большие лидерские качества. Потом был спад у него, не знаю, с чем это связано, такое бывает. Может, это зависит от доверия тренеров, возможно, еще какие-то факторы. Бывают спады и взлеты, надеюсь, та игра, которая у него сейчас, будет надолго», — сказал Ларин «СЭ».

Умяров играет за «Спартак» с 2019 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Александр Абустин