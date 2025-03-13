Ларин — об игре Умярова в «Спартаке»: «Когда он пришел в клуб, командовал всем коллективом и чуть ли не Промесом»
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в этом сезоне.
«Когда он пришел в «Спартак», у него тоже были хорошие отзывы. Тогда он командовал всей командой и чуть ли не Промесом уже. У него большие лидерские качества. Потом был спад у него, не знаю, с чем это связано, такое бывает. Может, это зависит от доверия тренеров, возможно, еще какие-то факторы. Бывают спады и взлеты, надеюсь, та игра, которая у него сейчас, будет надолго», — сказал Ларин «СЭ».
Умяров играет за «Спартак» с 2019 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
Александр Абустин
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|2
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|
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|
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|11
|6
|4
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|19-13
|22
|
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|0
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|22-11
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|
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|11
|4
|1
|6
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|
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|2
|6
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|12-12
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|
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|2
|6
|3
|15-17
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|
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|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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