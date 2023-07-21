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Сегодня, 21:23

В «Динамо» отказались комментировать информацию о предложении «Фейеноорда» по Захаряну

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос об интересе «Фейеноорда» к Арсену Захаряну.

— Была информация, что вы получили предложение от «Фейеноорда» по Захаряну. Так ли это?

— Мы такие вопросы не комментируем. Всю информацию узнаете по факту совершения сделки, — сказал Пивоваров.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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