В «Динамо» отказались комментировать информацию о предложении «Фейеноорда» по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос об интересе «Фейеноорда» к Арсену Захаряну.

— Была информация, что вы получили предложение от «Фейеноорда» по Захаряну. Так ли это?

— Мы такие вопросы не комментируем. Всю информацию узнаете по факту совершения сделки, — сказал Пивоваров.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.