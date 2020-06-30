В «Динамо» не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом в преддверии матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи», сообщает пресс-служба бело-голубых.

— Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции — отрицательные. Ждём решения Роспотребнадзора, — говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте «Динамо».

Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Для участия в матче с «Сочи» потребуется новое разрешение ведомства.