В «Динамо» нет новых зараженных коронавирусом. Завтра — игра с «Сочи»
В «Динамо» не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом в преддверии матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи», сообщает пресс-служба бело-голубых.
— Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции — отрицательные. Ждём решения Роспотребнадзора, — говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте «Динамо».
Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Для участия в матче с «Сочи» потребуется новое разрешение ведомства.
?Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции — отрицательные? Ждём решения @rospotrebnadzor ? pic.twitter.com/aNwKjkSSU3— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 30, 2020
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