В ЦСКА сообщили о продолжении работы по трансферу Капишабы
Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы.
— Писали, что предпринимаются попытки дожать переход Капишабы. Возможен ли выкуп, как с Давилой?
— Рассматривается много опций. Да, у нас шли достаточно долгие и успешные переговоры. Была определена как финальная сумма, так и количество траншей. В последний момент появилось решение без особого углубления в причины со стороны австрийского головного офиса «Ред Булла». Но мы живем в парадигме, что данный игрок нам очень интересен. И если игрок успел попрощаться с командой, то наверно он также этим продемонстрировал и свое желание. Варианты прорабатываются совершенно разные, ЦСКА по большому счету первопроходец в том, чтобы осуществлять такого рода сложные сделки, которые раньше и вовсе казались невозможными. Но в данном случае именно активация опции выкупа невозможна, так как такой опции нет. Ситуация сложная, мы работаем и по другим игрокам. Это параллельные процессы. Ситуация с Келлвеном ведь наглядная. Один из сильнейших латералей бразильской серии А приехал в Россию, подписал с нами контракт, в тот же день был заявлен. Есть проблемы? Нет проблем. Есть сложности, с которыми мы работаем. Но работа должна быть совместной.
31 августа бразильский Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.
В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.
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3
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4
|Урал
|7
|4
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|8-8
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5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
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6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
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7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
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8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
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9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
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10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
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11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
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12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
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13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
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14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
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15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
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16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
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Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
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Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
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Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
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Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
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Оренбург – Сочи
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|3.09
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|3.09
|17:30
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ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
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Ростов – Динамо
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Мартин Крамарич
Сочи
|3
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
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Ахмат
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|1
|0