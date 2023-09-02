В ЦСКА сообщили, что Бистрович в ближайшее время может быть заявлен на сезон

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда полузащитник Кристиан Бистрович может быть заявлен на сезон. 17 августа Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. Как сообщала пресс-служба армейского клуба, он продолжает восстановление после операции.

«Кристиан находится на последнем этапе восстановления, набирает форму, все ограничения почти сняты — ждем финального «ок» от медицинского штаба, после чего Кристиан может быть заявлен. Есть к игроку и интерес со стороны других клубов», — сказал Брейдо.

25-летний Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. В сезоне-2021/22 Бистрович на правах аренды выступал за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».

Первую часть сезона-2022/23 Бистрович провел в итальянском «Лечче» на правах аренды. В январе игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в нидерландскую «Фортуну». В составе «Лечче» он провел 12 матчей, за «Фортуну» сыграл 13 встреч и забил 1 гол.