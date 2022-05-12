В ЦСКА сообщили, что контракт клуба с техническим спонсором продолжает действовать

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что компания Joma продолжает сотрудничество с клубом, а форма для команды на сезон-2022/23 уже готова.

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — приводит «Чемпионат» слова Брейдо.

Сегодня, 12 мая стало известно, что компания Nike, которая была техническим спонсором «Спартака» с 2005 года, прекратила сотрудничество с клубом из-за решения УЕФА об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.