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Сегодня, 15:46

В ЦСКА сообщили, что контракт клуба с техническим спонсором продолжает действовать

Иван Торопцев
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что компания Joma продолжает сотрудничество с клубом, а форма для команды на сезон-2022/23 уже готова.

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — приводит «Чемпионат» слова Брейдо.

Сегодня, 12 мая стало известно, что компания Nike, которая была техническим спонсором «Спартака» с 2005 года, прекратила сотрудничество с клубом из-за решения УЕФА об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692837-v-cska-soobschili-chto-kontrakt-s-joma-dejstvuet-forma-na-sleduyuschij-sezon-gotova.html
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