В ЦСКА сообщили, что ФИФА еще не вынесла решения по иску к «Удинезе»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» рассказал о ходе процесса по иску армейского клуба к «Удинезе» по выплатам за трансфер защитника Яки Бийола.

«Решение не вынесено. Сейчас идет процедура медиации, которую назначило ФИФА. Ожидаем с 1 июня возобновления процедуры в трибунале ФИФА», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер Бийола.

24-летний словенец перешел в итальянский клуб в июле 2022 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 4 миллиона евро.