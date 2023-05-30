Экс-игрок «Спартака» Гаврилов попал в реанимацию

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию, сообщает «РБ Спорт».

«Действительно, на данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо. Детали говорить не буду, дайте ему восстановиться. Потом, если он захочет, сам расскажет», — рассказал изданию председатель союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

3 мая Гаврилову исполнилось 70 лет. За свою карьеру он выступал в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве» и «Сатурне».

В составе сборной СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил 10 голов.