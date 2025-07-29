В ЦСКА рассказали о травме Шуманского

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о травме форварда Артема Шуманского.

«У Артема повреждение мышц задней поверхности бедра, ориентировочно это пропуск нескольких недель», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

20-летний белорус провел два матча в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.