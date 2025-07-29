Сулейманов заявил, что его не пугают длительные выезды из Ростова: «Единственное, жалко мою семью»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов ответил на вопрос «СЭ» о закрытом аэропорте в городе.

— Нет, почему меня должно это пугать. Ребята это делают на протяжении 3-4 лет. Я понимал, что тоже так смогу. Единственное, мне жалко, так сказать, мою семью, которая постоянно ждет. Впереди два выезда. У меня маленькая дочка, хочется видеть, как она растет, — сказал Сулейманов «СЭ».

Сулейманов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2024/25 он провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.