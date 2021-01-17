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В Бельгии сообщают, что Гайч попал в сферу интересов «Генка»

17:32
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Генка». Он рассматривается в качестве возможной замены лучшему бомбардиру команды Полу Онуачу, на которого претендует «Лион», сообщает Voetbal24.

ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой или продажей футболиста. Московский клуб оценивает 21-летнего аргентинца в 8,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что Гайч дал согласие на переход в «Дженоа». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года.

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