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21 августа, 10:53

В «Барселоне» опровергли новость о том, что Хави призывал Захаряна перейти в клуб зимой

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Барселоны» ответили на вопрос «СЭ» о видео главного тренера команды Хави с призывом о переходе полузащитника Арсена Захаряна в клуб.

20 августа «РБК Спорт» сообщил, что каталонцы вели переговоры по трансферу 20-летнего россиянина, но сделка сорвалась из-за проблем сине-гранатовых с финансовым фейр-плей. При этом было опубликовано видео, в котором Хави обратился к Захаряну со словами: «Привет, Арсен! Надеюсь, однажды увижу тебя в «Барселоне»!»

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону, посетить тренировку, и все. Не больше», — сказал «СЭ» пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес.

Захарян — воспитанник «Динамо». 19 августа хавбек перешел из московской команды в «Реал Сосьедад». Футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
10
31
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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