В «Балтике» рассказали, что клуб в ближайшее время усилит состав

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды в летнее трансферное окно.

«Наш селекционно-скаутинговый отдел все последние месяцы изучает множество игроков, которые могли бы усилить «Балтику» в РПЛ. Новички скоро появятся», — сказал Волженкин «СЭ».

«Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. В ФНЛ команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла второе место по итогам сезона.