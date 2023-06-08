Каштанов заявил, что «Родине» нужно выразить большое уважение

Экс-игрок «Родины», нападающий «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал результат первого стыкового матча за право выступать в РПЛ между «Родиной» и «Пари НН» (0:3).

«Пришел поддержать бывшую команду, болел за «Родину». В матче с «Пари НН» команда создавала много моментов, в первом тайме могли забить с выходов один на один. Это говорит о том, что ребятам есть куда стремиться — это нормальная ситуация. Есть ли в команде футболисты, которые могли бы заиграть в РПЛ? Не хочу выделять кого-то одного, все ребята молодцы. Если посмотрите, как команда начинала сезон и как закончила, поймете, что надо всей команде выразить большое уважение — они хорошо играли. Алексей Николаевич Зинин проделал хорошую работу», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».

Матч «Родины» и «Пари НН» закончился победой нижегородцев со счетом 3:0. Ответную встречу команды проведут 10 июня в Нижнем Новгороде.