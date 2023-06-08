Литвинов заявил, что самокритично относится к себе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какие качества изменил бы в себе.

«Я самокритично отношусь к себе. В каждой хорошей игре пытаюсь найти свои плохие моменты, чтобы прогрессировать. Какая позиция для меня родная? Центральный полузащитник. Но мне там и там нравится играть — две ведущие позиции на поле, постоянно с мячом, надо начинать атаки. Не то, чтобы изменил что-то, а прибавил бы во всех аспектах — физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом и с ума схожу — как будто за них компьютер играет. Кто игрок-образец во владении мячом. Родри из «Манчестер Сити»! Удивляюсь, как такой высокий человек может быть техничным. Смотрел их игру против «Реал Мадрида» и мне казалось, что он ни разу мяч не потерял, а все его действия были очень простыми», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Литвинов сыграл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.